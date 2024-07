Fim do mistério sobre a Eletro Shop, agora Red Center

Mudança estratégica ocorre num momento de expansão da empresa para o Pará

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Depois de semanas em silêncio, finalmente acabou o mistério sobre o destino da Eletro Shop. Sem dar muitos detalhes, fontes da empresa revelaram ao Portal SN que a Eletro Shop não vai fechar, como se comentava nas redes sociais.

Na verdade, está ocorrendo a mudança da marca num momento de expansão da empresa, que se prepara também para abrir lojas no Pará. A partir de agora, a Eletro Shop passará a se chamar Red Center.

A mudança é fruto de uma decisão estratégica comercial que inclui não apenas a adoção do nome Red Center, como também toda a identidade visual da empresa.

A Eletro Shop foi criada há 5 anos e experimentou um crescimento rápido de sólido. Cinco lojas em Macapá e Santana foram abertas, e a fama de loja de preços populares gerou até o polêmico episódio da invasão de clientes na black friday do ano passado.

Como o destino de toda empresa de sucesso é crescer, fontes da Eletro Shop confirmaram a Portal SN que além da reabertura de todas as lojas do Amapá com a nova marca, outras unidades estão sendo preparadas em Belém e Castanhal.

As datas de inauguração e os endereços, no entanto, a empresa prefere ainda não revelar.