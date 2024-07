Flanelinha de 11 anos consegue ajuda para prótese

Maria Marta da Silva, avó paterna de 76 anos, que perdeu o marido e uma filha, decidiu criar o neto.

Por RODRIGO DIAS

Na semana passada, o menino Arthur Gomes da Silva, de 11 anos, teve sua triste história contada pelo portal SN. Depois de alguns dias, agora, ele tem um motivo para sorrir.

Vale lembrar que o garoto teve a perna amputada após sofrer uma descarga elétrica quando tinha 3 anos de idade, ficando entre a vida e a morte. Para piorar, ele foi abandonado pela mãe biológica, e seu pai está preso.

Maria Marta da Silva, sua avó paterna de 76 anos, que perdeu o marido e uma filha, decidiu criar o neto. Hoje, ele busca ajudá-la com o trabalho de flanelinha no contraturno da escola. Os dois são carentes, não recebem benefícios e vivem com a aposentadoria da idosa.

O menino está com a muleta quebrada, o sapato todo furado e as roupas rasgadas. Dona Maria vem pagando aos poucos uma prótese para o neto. O aparelho custa, ao todo, R$ 6 mil, e faltava R$ 1 mil para quitar. Após a reportagem, será possível realizar esse desejo.

“Muito obrigada, minha gente. A cada um que ajudou de coração. Muitos nos criticaram, mas não temos vergonha de contar o que vivemos e agradeço a cada ajuda. Que Deus os recompense e os ilumine. Agora meu filho vai ter uma prótese”, disse emocionada dona Maria.

Arthur estava só alegria nesta segunda-feira (22).

“Muito feliz. Já ajuda demais. Quem ainda tiver sapato número 30 ou roupa, eu aceito também. Ficarei ainda mais feliz”, falou o menino.

Quem ainda tiver interesse em colaborar doando alimentos, roupas, calçados ou qualquer outra coisa, basta ir até a casa da família, localizada na Avenida José Gomes Bezerra, nº 2064, Bairro Santa Rita. Eles não têm WhatsApp. Quem preferir, pode fazer transferência bancária via PIX/CPF 019.488.042-71, em nome de Solange Da Costa. O PIX é de confiança, e todo o valor será repassado para a família. A reportagem ficará monitorando o processo de ajuda.