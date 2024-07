Fluxo de férias e desorganização causam congestionamentos no porto

Situação acontece no embarque, desembarque de cargas e passageiros no município que fica a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Com a chegada do mês de julho, período de férias escolares, o movimento no Porto de Santana, a 17 km de Macapá, uma das principais entradas e saídas do estado, aumenta consideravelmente. No entanto, com o aquecimento do setor de passagens, um problema chama a atenção: os congestionamentos na Avenida Rio Jari, que dá acesso ao local, se tornam comuns, gerando reclamações e transtornos.

De acordo com trabalhadores da área, os engarrafamentos ocorrem principalmente quando veículos de grande porte manobram para realizar o embarque e desembarque de passageiros e bagagens. Além disso, carrinhos de carregadores são frequentemente estacionados na lateral da via, causando ainda mais dificuldades para pedestres que precisam transitar entre os carros.

“Esse é um problema antigo que acaba se tornando perigoso. Às vezes, os caminhões grandes precisam entrar na área do porto e, na manobra, acabam parando tudo. O resultado é isso: o trânsito fica parado”, alerta um comerciante local.

Além dos congestionamentos, taxistas afirmam que alguns condutores estacionam na área destinada aos profissionais, gerando transtornos. O fluxo de veículos no local aumenta geralmente nas primeiras horas do dia.

A Superintendência de Transportes e Trânsito (Sttrans) informou que, constantemente, agentes de trânsito tentam organizar o tráfego na área.

“Dentro da escala de serviços, temos agentes que estão no local constantemente. É inevitável, já que o espaço se tornou pequeno demais para esse embarque e desembarque de passageiros e cargas. Ali, tem os carrinhos dos carregadores que ficam na lateral da via, e, querendo ou não, isso também atrapalha. Mas, esperamos que com a inauguração do novo porto, que já está sendo construído, essa situação se organize, já que o fluxo não irá se concentrar somente neste local”, finalizou Herinaldo Nascimento, diretor da Sttrans.