Futsal recebe R$ 460 mil de emenda: ‘esporte é escola da vida’, diz Aldilene

Deputada autora da emenda participou da abertura da competição

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A Federação Amapaense de Futebol de Salão (FAFS) recebeu R$ 460 mil de emenda parlamentar para o calendário de 2024. Parte dos recursos está sendo utilizada no Campeonato Sub-13 e Sub-15, que começou esta semana.

“Apoiar e valorizar nossos atletas é transformar investimento em conquistas para nossa juventude”, avalia a deputada Aldilene Souza (PDT), que autora da emenda.

O recurso foi viabilizado por meio de convênio com a Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel). A competição começou no último dia 10 e se estenderá até o dia 9 de agosto.

O torneio é visto como uma vitrine de novos talentos e oportunidade para formação de cidadãos. Por isso, a deputada garantiu que vai continuar apoiando iniciativas esportivas.

“O esporte não é apenas uma competição; é uma escola de vida, onde nossos jovens aprendem valores essenciais como trabalho em equipe, disciplina e respeito”, finalizou.