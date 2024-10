Golpe do Miracema: 2ª acusada de negociar apartamentos é presa

A Polícia Civil estima que mais de 200 pessoas tenham sido vítimas do golpe que prometia moradias no habitacional.

A segunda suspeita de enganar mais de 200 pessoas com a falsa promessa de incluir os nomes delas na lista de beneficiados com apartamentos em um conjunto popular na zona norte de Macapá foi presa. O crime ficou conhecido como o golpe do Miracema – uma referência ao nome do habitacional.

Ela foi capturada por agentes da Delegacia de Repressão a Fraude Eletrônica (DRFE) nesta quinta-feira (11) no Bairro Boné Azul, zona norte, através do cumprimento de mandado de prisão preventiva. As autoridades não revelaram o nome da investigada, mas o Portal SelesNafes.Com apurou que ela se chama Janaina do Livramento Vieira Soares, de 28 anos.

“A investigação revelou um esquema fraudulento estruturado em formato de pirâmide. A presa, utilizando-se de sua rede de contatos, aliciava vítimas com a promessa de apartamentos a preços populares. Para dar veracidade ao golpe, a estelionatária criava grupos em aplicativos de mensagens instantâneas, onde compartilhava fotos de chaves falsas e organizava reuniões presenciais, que eram constantemente adiadas. Para expandir o esquema, a golpista instruía as vítimas a convidarem amigos e familiares, prometendo vantagens”, explicou o delegado Nicolas Bastos, da DRFE.

Segundo ele, a Polícia Civil estima que mais de 200 pessoas tenham sido vítimas. A investigação, que demandou extenso trabalho de inteligência policial e análise de dados, incluindo o mapeamento dos caminhos percorridos pelas transações bancárias e a coleta de dados técnicos de números de telefone e contas de WhatsApp, resultou na identificação de outros três suspeitos.

“A prisão da suspeita representa um passo importante na desarticulação da organização criminosa, mas a Polícia Civil assegura que as investigações sobre a fraude no Conjunto Miracema continuam. A Polícia Civil mantém o compromisso de levar todos os envolvidos à justiça e assegurar que as vítimas tenham seus direitos respeitados”, finalizou Bastos.

Janaína é a segunda suspeita presa do golpe. Em abril passado, Fabíola Xavier da Silva foi capturada no estado de Goiás, onde permanece presa até hoje. Segundo as investigações, ambas comandavam grupos diferentes para aplicar golpes com o mesmo modus operandi. Ambas contam com o envolvimento de outras pessoas que são investigadas pela DRFE.