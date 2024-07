Há 3 dias do Festival do Camarão, ainda é baixa a procura por passagens em Macapá

Em outras edições, a esta altura, aa vendas já estariam intensas nos balcões das empresas de navegação.

Por RODRIGO DIAS

Esta semana começa a 40ª edição do Festival do Camarão no município de Afuá (PA). Tradicionalmente, o evento é bastante frequentado por amapaenses, que buscam a rampa de Santa Inês para comprar suas passagens antecipadas e curtir a festa.

Nesta segunda-feira (22), há três dias da abertura, a busca por passagens, que em outras edições já estavam intensas nos balcões das empresas de navegação, estava tranquila. Em uma das empresas, a reportagem conversou com uma funcionária – que preferiu não se identificar. Ela contou que este ano o movimento está baixo.

“A gente está vendendo para pessoas que fazem esse trajeto o ano todo. As pessoas que vão para o festival são poucas, até agora. Ainda temos passagens para todos os dias de ida e volta. Esperamos que melhore nos próximos dias, e vai melhorar. O povo se anima na última hora”, prevê a vendedora.

Segundo ela, o preço da passagem está tabelado em R$ 60 por trecho, para quem usa redes. Os que preferem ir de camarote desembolsam a partir de R$ 300 – dependendo da embarcação esse valor pode subir.

A viagem de navio até o município de Afuá dura, em média, 4 horas. Já o deslocamento por lanchas, também chamadas de “expressos” ou “voadeiras”, leva cerca de 2 horas e 30 minutos. Os horários de partida dos veículos fluviais variam conforme a tábua das marés. Na quinta-feira (25), primeiro dia do evento, as embarcações farão a primeira viagem às 7h da manhã.

Polêmica

Recentemente, após a Prefeitura de Afuá divulgar as atrações do evento, várias pessoas questionaram as opções. Um áudio circulado nas redes sociais com um representante afuaense dizendo que não queria amapaenses, que segundo ele são “lisos”, no festival.

Os amapaenses responderam dizendo que a capital tinha shows melhores que os da Veneza Marajoara. Tudo acabou virando meme.

Festival do Camarão

O festival marca uma tradição na ilha, que tem como suas principais características a fartura de camarão, o açaí e o uso de bicicletas e as bicitáxis como meio de transporte. Este ano, o evento será nos dias 25, 26, 27 e 28 de julho na Quadra de Esportes Dr. Nelson Salomão (o Camaródromo).

Além dos shows locais e nacionais, o festival terá a XVII Biciata, concurso de Rainha do Festival e Mister do Festival, além do VIII Festival Kids. Este ano não há batalha camaroeira entre os camarões Convencido e Pavulagem.