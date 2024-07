Homem é atraído para fora do apartamento e executado

Crime ocorreu em um habitacional da zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Leandro de Sá Monteiro, de 23 anos, morador do habitacional Macapaba I, foi executado a tiros de pistola calibre 380 na noite deste domingo (28), na zona norte de Macapá.

Ainda há poucas informações sobre o crime, ocorrido por volta das 19h30 em um trecho escuro da área externa do residencial. Com medo de possíveis represálias por parte de faccionados que atuam na região, a vizinhança contou à polícia ter ouvido apenas os disparos e, em seguida, encontrado Leandro em uma passagem entre os blocos do habitacional, já sem sinais vitais.

As Polícias Civil e Militar ainda não sabem quantos criminosos participaram do ataque nem como eles fugiram, mas confirmaram que o jovem possuía antecedentes criminais por roubo. Ele estava no apartamento onde morava com a esposa quando foi atraído por um indivíduo até a área externa do residencial e, lá, executado com vários tiros, inclusive na cabeça.

A autoria do assassinato ainda é desconhecida, mas pelo modo de agir do criminoso, que atraiu o alvo para uma emboscada, a polícia acredita ter sido uma execução motivada por acerto de contas com o crime organizado.

Os investigadores da Delegacia de Homicídios acompanharam os trabalhos da perícia e fizeram diligências pela região; contudo, não houve prisões. O delegado Mauro Ramos prossegue em busca de pistas que possam elucidar o homicídio, e caso alguém tenha informações sobre o crime, a Polícia Civil disponibiliza o disque denúncia: (96) 99170-4302.