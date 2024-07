Homem é encontrado morto com ferimento no pescoço

Crime ocorreu na cidade de Mazagão, a 35 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem foi encontrado morto com um ferimento no pescoço em via pública na cidade de Mazagão, a 35 km da capital, Macapá. O crime na madrugada desta segunda-feira (15).

Por volta das 3h45, um homem foi até a sede do 13° Batalhão para informar que a vítima, identificada como Luiz Alberto Pereira da Costa Júnior, de 26 anos, estava caída na rua São Tiago, com um sangramento no pescoço.

Imediatamente, a equipe de serviço deslocou-se até o local e acionou o Samu, que constatou o óbito da vítima.

A Polícia Civil também foi acionada e compareceu ao local para colher informações e registrar a ocorrência. A Polícia Científica analisou a cena onde o corpo foi encontrado.