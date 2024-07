Homem é morto com facada no peito no interior do Amapá

Crime ocorreu no município de Ferreira Gomes, a 139 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 44 anos foi morto em casa, no município de Ferreira Gomes, a 139 km de Macapá. O crime ocorreu na madrugada desta quinta-feira (18), em uma área de ponte no final da Rua Tiradentes.

De acordo com o que foi levantado pela Polícia Militar do Amapá, Dejaci dos Santos Campos bebia em sua residência onde morava com esposa e filha quando, por volta de 1h30, chegou o suspeito de prenome Ozequias, conhecido na comunidade como Gito.

Segundo testemunhas, o visitante queria puxar confusão, mas a o dono da casa avisou que não queria nenhum tipo de briga. Contudo, o acusado mostrou uma faca e correu atrás da vítima até dentro da casa e num dos cômodos desferiu uma facada no peito de Dejaci, que morreu antes da chegada do socorro médico. Em seguida, Ozequias fugiu do local.

Até esta manhã, o infrator ainda não havia sido encontrado. O corpo de Dejaci foi removido pela Polícia Científica para o Instituto Médico Legal em Macapá.