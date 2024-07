Homem que morreu em balneário teria sido atingido por jet sky

O caso ocorreu em um balneário do Polo Hortifrutigranjeiro da Fazendinha, em Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá investiga a morte de um homem que estava tomando banho com o filho em um igarapé quando, supostamente, foi atingido por um jet ski em alta velocidade. O caso ocorreu na tarde deste domingo (14) em um balneário do Polo Hortifrutigranjeiro da Fazendinha, em Macapá.

O menino, que aparenta ter entre 5 e 7 anos, foi retirado com vida da água e levado pela mãe à Unidade de Pronto Atendimento da zona sul. O laudo da Polícia Científica aponta afogamento como a causa da morte de Francisco de Assis Feitosa, de 57 anos.

Algumas pessoas que estavam no local afirmam ter visto a moto aquática passando ao lado de pai e filho e seguindo em alta velocidade rumo ao Igarapé da Fortaleza. Agora, agentes da Delegacia de Homicídios seguem em busca de localizar o veículo e identificar o piloto, que estava acompanhado de uma mulher na garupa.

O caso segue sendo apurado pelo delegado Paulo Moraes, e informações que possam contribuir com a investigação podem ser repassadas para o número (96) 99170-4302, que é o disk denúncia da Homicídios.