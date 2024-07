Homem tem braço amputado após ataque de jacaré

Caso ocorreu em Chaves (PA), e vítima foi resgatada pelo Grupamento Tático Aéreo do Amapá (GTA)

Por RODRIGO DIAS

O pescador Salomão Lacerda Brito, de 34 anos, teve o braço amputado após sofrer um ataque de jacaré na última sexta-feira (19). O caso ocorreu na localidade de Ipixuna, área ribeirinha do município de Chaves (PA), mas a vítima foi socorrida pelo GTA do Amapá.

A região fica a 10 horas de barco de Macapá. Por isso, o resgate foi realizado pelo helicóptero do grupamento amapaense. A vítima foi trazida para o Hospital de Emergências (HE) de Macapá, e a aeronave pousou no estádio Glicério Marques, a poucos metros da unidade.

Segundo o capitão Muller Bryan, do GTA, o ataque aconteceu quando o pescador estava retirando a rede de pesca em um igarapé.

O jacaré mordeu o braço direito do homem que teve um corte profundo. Fotos que circulam em grupos mostram que o antebraço foi quase arrancado.

“A gente recebeu essa solicitação por volta de 7h da manhã e decolou de imediato para prestar o socorro. O uso da aeronave foi essencial para salvar a vida desse rapaz, tendo em vista que o braço foi quase dilacerado com a mordida do jacaré”, informou.

“O rapaz sangrou muito, mas muito forte. Conseguimos trazer ele e salvá-lo o que é mais importante. Infelizmente, perdeu o braço”, contou o capitão.