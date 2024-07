Influenciadora Dona Joana tem alta hospitalar após cirurgia de risco

Ela ainda aguardará em São Paulo para um retorno ao hospital no dia 10 de julho.

Por RODRIGO DIAS

Foi um domingo (30) de muita alegria para os familiares, amigos e seguidores da influenciadora e humorista amapaense, Dona Joana. Após passar por uma cirurgia cardíaca delicada, ela recebeu alta hospitalar do Instituto do Coração (Incor), em São Paulo.

O comunicado foi feito pelo filho, Relson Cardoso, com quem ela faz dupla para gravar vídeos humorísticos nas redes sociais.

Dona Joana embarcou em uma UTI aérea de Macapá para o Incor no dia 14 de junho. Durante a cirurgia, foi colocada uma prótese para conter um aneurisma da aorta torácica. Antes do procedimento, havia um grande risco de rompimento do aneurisma a qualquer momento.

O drama de Dona Joana havia começado no dia 23 de maio, quando ela deu entrada e ficou internada no Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (HCAL), em Macapá. A família fez uma série de campanhas para levá-la ao estado paulista devido à complexidade do caso.

Relson voltou domingo para o Amapá, enquanto Dona Joana aguardará em São Paulo para um retorno ao hospital no dia 10 de julho. Depois disso, voltará para o município onde mora com o filho, Santana, a 17 km de Macapá.

“Agora a mamãe vai ficar aqui hospedada só esperando o dia do retorno. Eu já quero agradecer a todos que estiveram comigo e me fizeram companhia quando ela estava na UTI (…) muito obrigado”, disse Relson Cardoso em seu perfil no Instagram.