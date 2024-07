Jovem dá à luz a bordo de helicóptero do GTA

Este foi o terceiro parto que a equipe fez em pleno voo.

Por OLHO DE BOTO

A equipe do Grupamento Tático Aéreo do Amapá foi mais uma vez testemunha do milagre da vida durante uma de suas missões. Neste domingo (21), uma jovem deu à luz dentro do helicóptero do GTA.

Nara Machado Façanha, de 23 anos, estava sendo transportada de Vila Progresso, no Arquipélago do Bailique, para a Maternidade Mãe Luzia, em Macapá, quando entrou em trabalho de parto rapidamente. Às 16h07, em pleno voo, a pequena menina chegou ao mundo.

Ela e a mãe estão saudáveis e aguardam alta médica, nesta segunda-feira (22), na maternidade. Elas ainda devem ficar na capital por mais alguns dias para exames de praxe antes de voltar para casa.

A jornada de Nara começou com apreensão. A jovem apresentava complicações por estar com catapora, o que levou o médico da unidade de saúde de Vila Progresso a solicitar o apoio do GTA. O enfermeiro Cristiano, do Samu, cuidou da saúde da moça durante o trajeto e ajudou no parto.

O comandante do GTA, capitão Bryan Fonseca, ressaltou que está foi a terceira criança nascida em pleno voo. Ele compartilhou a alegria e a adrenalina do momento.

“Temos uma equipe multimissão interdisciplinar preparada para atender esse tipo de ocorrência. Assim que decolamos de Vila Progresso por volta das 16 horas, a criança veio ao mundo, trazendo muita felicidade para nós. A mãe até mandou uma foto da criança. Ela está bem e é uma menina. É muito gratificante para nós do GTA poder prestar esse apoio,” completou o comandante.