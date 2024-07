Jovem é amarrado e degolado em casa abandonada

Crime ocorreu em uma área de pontes do Bairro Jardim Felicidade, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 18 anos foi amarrado e morto com requintes de crueldade nesta segunda-feira (29) na zona norte de Macapá.

O corpo de Vitor Emanuel Azevedo foi encontrado por volta das 16h dentro de uma casa abandonada, com um profundo golpe no pescoço. O crime ocorreu em uma área de ponte no final da Rua Josefa Pelaes, no Bairro Jardim Felicidade II. Ele era morador da comunidade.

De acordo com o tenente Silva Júnior, do 2º Batalhão da PM do Amapá, informações indicam que a vítima havia saído de casa no início da tarde para fazer uma tatuagem e, no caminho, foi abordada por um grupo de criminosos que a levaram até a casa. Horas depois, ela foi encontrada morta.

Pelas características brutais da morte, a polícia suspeita que o crime esteja relacionado à guerra de facções. Contudo, não foi confirmado se a vítima possuía vínculo com alguma facção rival. A polícia acredita que a casa onde ocorreu o crime funciona como base da facção que predomina no bairro.

O delegado Mauro Ramos, da Delegacia de Homicídios, esteve no local e segue em busca de elucidar o caso.