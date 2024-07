Jovem é amarrado e executado

Vítima entre 17 e 20 anos teve mãos as mãos amarradas para trás

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um jovem foi executado a tiros, na manhã deste domingo (7), no Bairro dos Congós, na zona sul de Macapá.

O corpo, ainda não identificado, foi achado na entrada de uma área de pontes controlada por uma organização criminosa, na esquina da 10ª Avenida com a Rua Francisco Torquato.

A suspeita é de execução decorrente da rivalidade entre facções, já que a vítima, aparentando ter entre 17 e 20 anos, estava com as mãos amarradas para trás, com perfurações no tórax e, principalmente, na cabeça.

À polícia, moradores disseram ter ouvido os disparos por volta das 9h. E, na sequência, avistaram o rapaz caído, já inconsciente.

O Samu ainda foi chamado, mas apenas para confirmar o óbito. Militares do Batalhão de Força Tática chegaram ao local cinco minutos após o tiroteio, contudo, os criminosos já haviam deixado a área.

Na cena da execução, o perito Odair Monteiro encontrou estojos de munição ponto 40 e constatou que havia oito perfurações no corpo, todos por arma de fogo.

O caso é investigado pelo chefe da Delegacia de Homicídios, Leonardo leite. Ele esteve na região e segue em busca de provas que possam ajudar a elucidar o crime. Até o momento, ninguém foi identificado.