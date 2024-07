Jovem morre em lago no interior do Amapá

Joele, de 21 anos, estava com uma amiga numa rabeta que naufragou

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A morte de uma jovem de 21 anos deixou abalados os moradores do pacato município de Pracuúba, a 280 km de Macapá.

De acordo com as investigações, Joele dos Reis Soares e uma amiga estavam em uma pequena embarcação, tipo ‘rabeta’, que alagou no início da noite desta sexta-feira (19), em um lago da região.

Segundo o tenente França, comandante da 3ª Companhia do Batalhão Ambiental, sem saber nadar, Joele afundou e só foi encontrada minutos depois, por volta de 19h30. Ela estava desacordada.

Foram feitos procedimentos necessários para reanimação e o óbito foi confirmado na chegada da vítima ao posto médico do município. A amiga sobreviveu.

“Foi prestado socorro pelo médico de plantão, Dr. Wellington, e todo apoio da guarnição da PM. As informações preliminares dão conta de que ela não sabia nadar e passou muitos minutos no fundo do lago”, destacou o oficial.

A causa do acidente ainda é desconhecida.