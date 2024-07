Jovem que brincava com criança é morto em pracinha

Execução a tiros ocorreu no Bairro do Provedor I, em Santana

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 20 anos foi executado a tiros, na noite desta sexta-feira (19), enquanto brincava com uma criança na arena do Bairro Provedor I, em Santana, a 17 km de Macapá. O tiroteio ocorreu às 19h e o alvo foi Abeni Brito Ferreira.

De acordo com apurações do 4º Batalhão, o crime foi cometido por um indivíduo que se aproximou e disparou contra a vítima enquanto ela e a criança se divertiam na arena da pracinha do bairro.

Apenas Abeni ficou ferido, atingindo por disparos na cabeça. Ele ainda foi socorrido ao hospital do município, mas já chegou sem vida. O criminoso fugiu sem ser reconhecido.

A motivação do crime é investigada pela 1ª DPS. Uma das suspeitas é que a execução esteja relacionada com o crime organizado.