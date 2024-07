Lages anuncia afastamento do TRE

Atual presidente informou ao colegiado que esposa deverá se candidatar nas próximas eleições

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP), desembargador João Lages, informou nesta quinta-feira (11) que deverá se afastar do tribunal nos próximos dias. O motivo será a possível candidatura da esposa dele nestas eleições.

O comunicado foi feito pelo próprio desembargador durante sessão do pleno do tribunal. Segundo ele, a esposa Lorena Quintas é filiada ao Partido dos Trabalhadores, mas ainda precisará ter o nome aprovado em convenção do partido, marcada para ocorrer no início de agosto.

Ela deverá concorrer a uma vaga como vereadora de Macapá.

“Juro que não vou fazer campanha e nem subir em carro som. Sempre defendi isso (isenção)”, disse aos colegas, em tom bem humorado.

João Lages assumiu a presidência do tribunal em março de 2023 para um período de dois anos. Durante o afastamento dos julgamentos, ele será substituído na presidência pelo desembargador Carmo Antônio de Sousa, até a proclamação do resultado das eleições, entre novembro e dezembro.