Lagoas azuis, acampamentos e história: Serra do Navio desponta para o turismo

Um dos passeios permite conhecer as ruínas da Icomi, o majestoso Rio Amapari e as lindíssimas lagoas azuis

Em poucos lugares do Amapá, o legítimo turismo (aquele que gera diversas atividades econômicas) acontece de verdade. Um desses locais é o emblemático município de Serra do Navio, a pouco mais de 200 km de Macapá. O Portal SN esteve lá para mostrar o fantástico passeio até o Mirante da F12, uma antiga mina de manganês que virou uma linda gigantesca lagoa. Aliás, o que não faltam em Serra do Navio são lagoas azuis e trilhas que é possível conhecer num passeio pelas ruínas da Icomi e o majestoso rio Amapari. O roteiro é muito bem organizado pela Secretaria de Turismo de Serra do Navio e a Agência Fuga da Cidade, Eco Acampamentos (que aceita agendamentos pelo Instagram). Na cidade, que está urbanizada e iluminada, também é possível encontrar boa hospedagem no Hotel Serra Norte, que serve um ótimo café da manhã. A reportagem é de Seles Nafes e Caio Silva.