Legendas evitam convenções no primeiro fim de semana do calendário

Na capital, PDT, PSDB e PSOL deverão realizar convenções somente no início de agosto; União ainda não tem previsão

Da SELES NAFES

A legislação eleitoral permite que no próximo sábado (20) os partidos já possam iniciar as convenções onde apresentarão suas candidaturas a prefeito, vice e vereadores. No entanto, em Macapa, nenhuma legenda vai aproveitar este fim de semana para anunciar nomes.

Além das candidaturas, as legendas e federações poderão definir coligações. A legislação permite que as convenções também sejam virtuais ou híbridas, e todas as decisões precisarão ser registradas em ata.

Depois disso, as legendas, coligações e federações têm até o dia 15 de agosto para registrar os nomes no sistema de candidaturas do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP), que já está funcionando.

Em Macapá, os principais partidos que estarão na disputa pela prefeitura da capital ainda não anunciaram datas dos eventos, por uma razão natural: alianças ainda estão sendo definidas, e pode haver mudanças de nomes que já estão em pré-campanha, como no PDT, que tradicional faz a sua convenção no último dia do prazo.

PSDB deve lançar Patrícia Ferraz no dia 1 de agosto, mesmo dia do Psol de Paulo Lemos. No dia 3 de agosto o Republicanos lança Aline Gurgel.

O União Brasil, que ainda não confirmou se o candidato será Josiel Alcolumbre, ainda não tem data.