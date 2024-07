Livro ‘traduz’ a linguagem do Cabuçu da Amazônia

Obra tem como objetivo homenagear os moradores de Santana, Amapá e das Ilhas do Pará.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Está marcado para o próximo dia 25 o lançamento do livro Dicionário Caboquês: “A Língua do Cabuçu nas Brenhas da Amazônia”, de autoria da especialista em educação, jornalista e pedagoga Elaine Araújo. A obra, que levou mais de uma década para ser escrita, presta homenagem aos moradores do município de Santana, a cerca de 17 km de Macapá, e das Ilhas do Pará, estado vizinho do Amapá.

O Dicionário Caboquês reflete os costumes do nosso estado em muitos aspectos linguísticos. A autora relata que ouviu milhares de pessoas ao longo dos anos para a produção do livro. Além de trazer palavras, expressões e termos usados pelos ribeirinhos, moradores da área rural e alguns da área urbana de Santana, a autora também propõe a valorização da cultura e a conservação das tradições linguísticas deste povo amazônico.

O livro conta com 54 páginas em formato de dicionário, apresentando palavras e seus significados em ordem alfabética. A pesquisa começou em 2006 e se concentrou nas localidades de Ilha de Santana, comunidades do Pirativa, do Igarapé do Lago, do Piaçacá, além de bairros periféricos de Santana, como Bairro Ambrósio, Igarapé da Fortaleza, Elesbão, Fonte Nova e Vila Daniel.

“A ideia é dar ênfase às nossas linguagens e costumes, valorizando ainda mais a nossa cultura. Com isso, consolidamos e perpetuamos nossas linguagens, sem deixar que se percam ao longo dos anos, principalmente através de outras formas de educação”, relata Elaine Araújo.

O lançamento do Dicionário Caboquês: “A Língua do Cabuçu nas Brenhas da Amazônia” ocorre no dia 25 (quinta-feira), no Hall do Teatro Silvio Romero, localizado na Rua Ubaldo Figueira, Bairro Nova Brasília.