Luan Santana é confirmado na Expofeira do Amapá

Show do cantor está marcado para o dia 4 de setembro no Parque de Exposição da Fazendinha, em Macapá.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

O cantor sertanejo Luan Santana, um dos astros nacionais do gênero musical, foi confirmado no palco da 53ª Expofeira do Amapá. O anúncio foi feito agora há pouco pelas redes sociais do Governo do Estado.

O artista se apresenta no dia 4 de setembro, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá. Entre os grandes sucessos que os fãs poderão curtir na Expofeira, estão “Te Esperando”, “Chuva de Arroz”, “Morena”, “Deja Vu” e “Eu Sou Sentimento”.

Além de Luan Santana, o Governo do Amapá também já anunciou os cantores Péricles, Dilsinho, Wesley Safadão, os DJs gêmeos Marcos e Lucas Schmidt, do Dubdogz, a cantora pop Pabllo Vittar e a dupla sertaneja Bruno e Marrone.

A 53ª Expofeira do Amapá ocorre de 29 de agosto a 8 de setembro.