Macapá tem ‘nota zero’ em transparência de gastos com obras

Reforma da prefeitura que se arrasta há 2 anos: Transparência Internacional diz que Macapá não informada dados

Por SELES NAFES

A prefeitura de Macapá levou “nota ruim” no Índice de Transparência e Governança Pública, medido pela ONG Transparência Internacional. O resultado mediu as informações colocadas à público sobre gastos com obras, e foi publicado nesta terça-feira (16).

De acordo com o índice, apenas Vitória (ES) levou a avaliação ‘ótima’, chegando à nota 98,6. Macapá ficou em 25º e último lugar, com nota 31. A prefeitura da capital do Amapá e de Teresinha (PI), de acordo com a pesquisa, não colocam em plataformas oficiais qualquer informação sobre obras públicas.

Rio Branco (21º), Boa Vista (22º) e Belém (23º) foram as outras capitais do Norte no final na tabela com ‘nota ruim’. Porto Velho (12º) e Manaus (19º) foram as capitais nortistas mais bem avaliadas.

A Transparência Internacional faz a avaliação sempre pedindo os seguintes critérios:

Legislações, Plataformas administrativo e governança, Obras Públicas, Transparência Financeira e Orçamentária e Comunicação.

De acordo com o estudo, três em cada quatro capitais avaliadas deixam o cidadão com informações inadequadas.