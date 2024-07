Mãe que abandonou bebê passará por avaliação de saúde mental

Identificada, a mulher foi ouvida pela Polícia Civil do Amapá.

Por RODRIGO DIAS

A Polícia Civil do Amapá localizou a mulher que abandonou um recém-nascido, no início desta semana, em frente a uma residência no Bairro Pacoval, na zona leste da capital. O nome dela não foi divulgado pelas autoridades.

Desde a divulgação do caso, uma investigação foi iniciada para localizar a mãe da criança. Uma imagem dela com o bebê no colo antes do abandono circulou nas redes sociais.

Segundo uma fonte da Polícia Civil, a mulher foi ouvida pela delegada Cássia Costa. Procurada, a delegada preferiu não divulgar detalhes sobre o assunto e informou apenas que “A Ascom [Assessoria de Comunicação da Polícia Civil] divulgará todas as informações amanhã, por meio de comunicado oficial”.

No entanto, o Portal SN apurou que há suspeitas de que a mulher possa estar sofrendo de estado puerperal, período que traz diversas alterações físicas e psicológicas devido a uma grande variação hormonal, sendo comum ocorrer a depressão pós-parto.

A mãe deverá passar por uma série de exames, incluindo avaliação de saúde mental. Enquanto isso, a criança está sob cuidados no Abrigo Casa Ciã Katuá, recebendo toda a assistência necessária.