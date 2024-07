Manutenção deixará Macapá sem água da CSA por 17 horas

Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA) realizará uma parada programada na noite de quarta-feira (31).

Por IAGO FONSECA

Consumidores do abastecimento de água da Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA) em Macapá devem encher os baldes antes da noite de quarta-feira (31). A empresa anunciou uma manutenção programada que afetará o fornecimento em todos os bairros da capital. A parada pode deixar bairros sem água por no mínimo 17 horas.

Serão três operações em estações de tratamento da cidade com previsão de término para o meio-dia da quinta-feira (1º).

No Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste, será feita a interligação entre o sistema isolado da região com o central, para aumentar a disponibilidade de água, segundo a empresa.

Para os serviços serem realizados, a empresa informou que toda a rede será esvaziada e, consequentemente, os clientes atendidos ficarão sem o líquido nas torneiras. Com o atual sistema, a retomada do fornecimento demora até 48 horas para normalizar em áreas mais distantes do centro ou elevadas.

“Faremos também uma segunda intervenção que é a instalação de um macro medidor, onde será possível que a concessionária consiga controlar o tanto (de água) que entra em sua estação de tratamento e é produzido, quanto o que é distribuído para a população de Macapá”, explicou o porta-voz e gerente de Operações da CSA Equatorial, Matheus Reato.

Além disso, também serão substituídas válvulas de retenção do sistema, para dar mais controle de vazamentos, paradas emergenciais e retomada do abastecimento de forma mais rápida e com menor impacto, de acordo com o gerente.

Bairros e residenciais com sistemas isolados como o Morada das Palmeiras, Brasil Novo, Macapaba, Cabralzinho, Fazendinha, São José, Açucena, Mestre Oscar, Miracema, Floresta Tropical e Vila dos Oliveiras também podem ser afetados.

Para reduzir os impactos, a CSA orientou que os clientes atendidos pelo sistema armazenem água em reservatórios, que podem ser baldes, caixas d’água e tanques. A previsão é que 60% do fornecimento normalize em 24h após os serviços.