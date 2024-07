Menina de 13 anos engravida de gêmeos após ser estuprada pelo marido da avó, diz polícia

Crime ocorreu em Macapá. Investigação foi feita] pela equipe da DERCCA.

Um homem de 59 anos foi preso nesta segunda-feira (8) após ser investigado por estupro de vulnerável de uma menina de 13 apenas. A vítima, que é neta da esposa do acusado, engravidou do acusado.

A investigação do crime e prisão foram feitas pela equipe da Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Contra Criança e Adolescentes (DERCCA), depois que uma professora da escola da vítima desconfiou da gravidez e a indagou.

Segundo a delegada Clívia Valente, os crimes ocorreram na casa que pertence à avó da vítima, onde a adolescente e o irmão de 5 anos, que também é neto da esposa do acusado, iam passar os fins de semana.

De acordo com as investigações foram pelo menos dois abusos sexuais. A vítima afirmou que a primeira vez foi em novembro do ano de 2023. Depois, mais uma vez.

“A vítima fez a denúncia espontaneamente para a coordenação da escola em que estuda, após ser indagada pela professora, pois, houve a suspeita de que ela estivesse grávida. A rede de apoio foi acionada, bem como realizado acolhimento psicológico e atendimento para vítimas de violência sexual junto à rede pública de saúde”, informou a delegada.

Segundo ela, exames periciais comprovaram a gravidez derivada dos abusos. Outros exames revelaram que se trata de gêmeos. As crianças nasceram há algumas semanas. Foi colhido material genético dos gêmeos e do suspeito para exames de DNA.

“A adolescente decidiu, juntamente com seus pais, entregar as crianças para adoção”, revelou a delegada.

Durante interrogatório, o investigado negou a prática criminosa.