Menino de 2 anos morre após ser atropelado por carro de prefeitura

Atropelamento ocorreu no município de Porto Grande, a 102 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Uma criança de 2 anos morreu ao ser atropelada por uma picape na última segunda-feira (16), no município de Porto Grande, a 102 quilômetros de Macapá.

Segundo o 7° Batalhão da Polícia Militar, o menino Paulo Pietro Pires Silva chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

De acordo com informações de populares, o veículo, que presta serviço de assistência social para a prefeitura, estava carregado de melancias. O condutor teria parado para deixar algumas frutas na casa da vítima. Em determinado momento, a criança foi para trás da picape. Quando o condutor deu ré, não visualizou Pietro, que foi atingido.

Em nota, a prefeitura de Porto Grande manifestou condolências e profundo pesar pela morte de Paulo Pietro Pires da Silva.

“O falecimento se deu em decorrência de uma fatalidade envolvendo um veículo da prefeitura, e todas as providências por parte da gestão foram tomadas no sentido de dar o apoio material necessário. Neste momento de dor e sofrimento, a Prefeitura de Porto Grande se solidariza publicamente com os familiares do menor, colocando-se à disposição para continuar dando o suporte material necessário”.