Menino de 4 anos morre ao cair do 4° andar de apartamento no Macapaba 2

Por RODRIGO DIAS

Uma criança morreu após cair da janela do 4° andar de um dos apartamentos do conjunto habitacional Macapaba, na zona norte de Macapá. O caso ocorreu no bloco 7 da quadra 14, na manhã desta segunda-feira (8). O apartamento não tinha tela ou grade de proteção.

Segundo informações da Polícia Civil, as circunstâncias da ocorrência ainda estão sendo apuradas. A vítima foi identificada como Lucca Natanael da Conceição Almeida, de 4 anos.

O socorro médico foi acionado, mas a criança já estava morta. A Polícia Científica esteve no local da ocorrência.

O menino estava dormindo quando sua mãe saiu para ir visitar a avó materna da criança, nas proximidades. Foi, então, que ela recebeu a informação da fatalidade, por volta das 9h.



Bastante abalada, Betânia da Conceição, tia de Lucca, estava inconsolável e lamentou a tragédia.

“Pra gente é uma dor enorme. Nunca íamos querer isso, a família está em choque. Perdemos nosso anjinho”, disse a tia do menino.