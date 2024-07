Morte de banhista: piloto de jet ski não é habilitado, diz Marinha

Moto aquática foi localizada e apreendida pela Polícia Civil do Amapá e lacrada pela Capitania dos Portos.

Por OLHO DE BOTO

O jovem piloto do jet ski suspeito de envolvimento no acidente que teria provocado a morte de um banhista e deixou uma criança ferida em um balneário da zona sul de Macapá não habilitação motonáutica, confirmou a marinha nesta quarta-feira (17), quando a máquina foi apreendida em uma marina no município de Santana.

O caso ocorreu domingo (14), em um balneário do Polo Hortifrutigranjeiro da Fazendinha, zona sul de Macapá. Francisco de Assis Feitosa, de 57 anos, e seu filho, um menino de 2 anos, estavam tomando banho no igarapé quando teriam sido atingidos por uma moto aquática em alta velocidade. O garoto sobreviveu.

O homem identificado como piloto do jet ski que estaria envolvido se apresentou hoje à polícia acompanhado de deu advogado. O nome dele não foi divulgado pelas autoridades, mas o Portal SelesNafes.Com apurou que ele tem 20 anos e é filho de um empresário que trabalha no ramo de compra e venda de veículos.

A polícia também confirmou que a moto aquática apreendida também não pertence a ele nem a seu pai. Por isso, quem permitiu o passeio do suspeito e sua namorada – que estava com ele no jet ski – também poderá ser responsabilizado, dentro do que determina a lei.

“Quem entregou para ele pode responder, sim, na medida de suas responsabilidades, nós vamos analisar a situação. Ele entregou a essa pessoa para conduzir o jet ski e entendo que poderá vir a responder na medida de sua responsabilidade. Dar um veículo para uma pessoa que não é habilitada não pode, a lei não permite”, reforçou a delegada Luísa Maia, da 10ª DP, que investiga o caso.

Ela também revelou que um dos depoimentos de testemunhas já colhidos enfatiza que quando o piloto chegou na marina, após o passeio com sua namorada, ele teria pedido para verificar, antes de recolher o jet ski, se havia alguma ‘batida’ embaixo da moto aquática.

“Isso está já relacionado no inquérito, isso está em depoimentos. Aqui está apreendido e vai passar por perícia”, completou Luísa Maia.

Após as declarações, o acusado foi liberado por não haver ordem de prisão contra ele.

Depoimento e defesa

Em depoimento, o rapaz negou que tenha se envolvido em qualquer tipo de acidente. Segundo o advogado dele, Charlles Bordalo, por esta razão não houve fuga e simplesmente o piloto passou pelo balneário e seguiu com o passeio.

“Meu cliente diz que não praticou esse crime, que estava no local junto com outras pessoas, é um local de banhistas onde vários caiaques estavam lá e outros jets. E o meu cliente tem testemunha, no mínimo três testemunhas, que sabem e que assistiram todo o trajeto dele, porque é tudo próximo lá, entre a marina e o restaurante. Meu cliente reafirma que não foi ele e vai provar que não foi ele”, afirmou Bordalo.

Ele afirmou que também aguarda resultado definitivo do laudo necroscópico da Polícia Científica para saber se houve trauma causado por alguma pancada na cabeça da vítima.

“Se o jet bate num ser humano, evidentemente o ser humano, caso venha a falecer, vai ter um trauma na cabeça, ou no corpo, e a gente precisa esperar a perícia para saber se houve algum trauma. Nós fazemos questão que o jet seja periciado para verificar se existe alguma coisa lá que possa indicar algum tipo de batida. Estamos numa fase de investigação e tudo será muito bem apurado”, resumiu o advogado.

Por fim, ele afirmou que o cliente não fez ingestão de bebida alcoólica.

“Nem ele, nem a namorada dele bebem. Ele toma inclusive um remédio controlado que impede ele de ingerir qualquer tipo de bebida alcoólica. As pessoas ficam acusando, presumindo, através de ilações. Nós queremos uma investigação profunda”, finalizou o defensor.