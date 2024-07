Moto velha com placa nova chama atenção e dupla acaba presa

Maiara Jordane e Jorge Luiz, de 25, foram presos na região central de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem e uma mulher foram presos pela Rotam/Bope após serem flagrados com duas motocicletas com restrição de furto ou roubo. A abordagem aos suspeitos ocorreu nesta terça-feira (23), nas proximidades da Praça Chico Noé, no Bairro Laguinho, região central de Macapá.

Maiara Jordane, de 32 anos, e Jorge Luiz, de 25, estavam na Avenida Marcílio Dias, cada um em uma moto.

A motocicleta de Maiara, uma Biz modelo antigo, chamou a atenção dos policiais por estar com uma placa nova, mas sem lacre. Após busca nos dois veículos, foi constatado que a moto de Jorge Luiz também estava com alerta de restrições.

Além disso, segundo a polícia, Maiara, conhecida como Pérola, se identificou com outro nome aos militares. Ela e Jorge tiveram as motos apreendidas e foram levados para o Ciosp do Pacoval.