Motociclista morre após colidir com carro em Santana

Acidente ocorreu na noite deste domingo (14), no município que fica a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Uma colisão entre uma motocicleta e um carro resultou numa morte no trânsito na noite deste domingo (14), no município de Santana, a 17 km de Macapá. O acidente ocorreu na Avenida Castro Alves, a poucos metros da Rua Salvador Diniz, no Centro.

Segundo informações repassadas à Polícia Militar do Amapá, o condutor da moto, Sandro Soares de Almeida, tentou desviar de outro veículo que trafegava no sentido contrário e bateu de frente com o carro. Ele morreu na hora.

O motorista do carro, identificado como Juan Carvalho, permaneceu no local do acidente até a chegada da PM. Ele fez o teste de alcoolemia, que atestou 0,00 mg/L. A Polícia Técnico-Científica realizou a perícia e em seguida fez a remoção da vítima.

Populares que se aproximaram do local do acidente relataram conhecer a vítima. Ele seria morador da comunidade do Ambrósio e conhecido pelo apelido de Tatu.