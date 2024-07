Mulher desaparece em rio e navio fica retido com passageiros

Após suposta tentativa de suicídio, Ana Beatriz IV está impedido de seguir viagem com mais de 100 passageiros

Por SELES NAFES

Uma aparente tentativa de suicídio, ontem (11) à noite, terminou com a retenção de um navio de passageiros em um porto do Pará. A situação permanecia inalterada, no início da manhã desta sexta-feira (12), com os passageiros impedidos de seguir viagem para Santana, no Amapá.

De acordo com as primeiras informações apuradas pelo Portal SN, a embarcação Ana Beatriz IV, com mais de 100 passageiros, partiu ontem à tarde da capital Belém, com previsão de chegar no porto de Santana por volta das 14h.

No entanto, por volta das 22h, uma das passageiras se atirou no rio. Outras pessoas a bordo que viram a situação deram o alerta e o navio voltou para resgatar a mulher, mas ela não foi encontrada.

O comandante do navio decidiu seguir e parou em Curralinho para registrar um boletim de ocorrência, seguindo os protocolos de segurança da navegação.

Na cidade paraense, a embarcação acabou sendo retida pela Capitania dos Portos, que até às 8h30 ainda não tinha autorizado a retomada da viagem.

“Estamos presos todo mundo em Curralinho. Segundo as informações todos somos responsáveis pelo que aconteceu. Só se achar o corpo da mulher pra gente sair daqui”, comentou outra passageira ao Portal SN.

Apesar do cansaço e frustração, todos os demais passageiros estão bem. Entre eles há muitas crianças e idosos.