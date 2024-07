Muruwakã: antologia traz a voz dos poetas amapaenses em nova coletânea

Obra apresenta uma seleção que reflete a identidade cultural, as paisagens e as histórias do Amapá.

Da REDAÇÃO

Está confirmado para o próximo dia 2 de agosto o lançamento da Antologia Poética Muruwakã – Poetas do Amapá, uma coletânea que reúne o talento e a diversidade dos poetas amapaenses. O evento, que acontece às 19h, no Garden Hall, sala de eventos no Amapá Garden Shopping, zona sul de Macapá, é promovido pela Revista Literária e Editora O Zezeu.

A noite de lançamento contará com leituras de poemas de Joãozinho Gomes, poeta homenageado, sessões de autógrafos e momentos de confraternização entre os autores e o público.

A Editora O Zezeu tem o apoio do Coletivo Juremas, do Amapá Garden Shopping e do Governo do Estado do Amapá, através da Secretaria de Estado de Cultura.

A iniciativa reforça o compromisso de promover e valorizar a literatura regional, oferecendo aos escritores locais uma plataforma para apresentar seu trabalho a um público mais amplo.

“A Antologia Poética Muruwakã é um marco na literatura amapaense, destacando a riqueza e a diversidade de nossos poetas. Estamos muito entusiasmados em compartilhar essa obra com a comunidade e esperamos que ela inspire novos talentos a emergirem”, afirma a escritora Lulih Rojanski, idealizadora do projeto e editora da Revista Literária e Editora O Zezeu.

O evento gratuito e aberto ao público também marca oficialmente o início das atividades da primeira e única editora amapaense com padrão de qualidade internacional e distribuição de obras para todo o Brasil.

Para mais informações, entre em contato com a Revista Literária e Editora O Zezeu pelo WhatsApp (96) 98132-2705 ou e-mail [email protected].