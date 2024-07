No 1º dia do Festival do Camarão, barcos saem com poucos passageiros de Macapá

Movimento na Rampa do Santa Inês está muito aquém de anos anteriores.

Por RODRIGO DIAS

O movimento aumentou, mas está longe de ser o que foi em outros anos. No fim da tarde desta quinta-feira (25), primeiro dia da edição de 40 anos do Festival do Camarão, os últimos barcos partiram sem grande número de pessoas com destino ao município de Afuá (PA).

A rampa do Santa Inês estava praticamente vazia. Nos balcões de venda de passagens, os vendedores se desdobravam para vender bilhetes. Nas embarcações havia espaços de sobra, e quem entrava no navio brincava com o colega ao lado: “Bora endoidar, seu liso” ou “Vão ter que aturar os lisos em Afuá”.

A mulher que gritou isso foi abordada pela reportagem, mas disse estar de “fuga” do trabalho. Questionada, ela revelou que “meteu um atestado”. Sobre a brincadeira dos “lisos”, explicou que se deve a um áudio que circulou de um cidadão afuaense se referindo assim aos amapaenses – a expressão, popularmente, significa pessoa sem poder aquisitivo.

Na verdade, a mídia pode até ter contribuído, mas muitos amapaenses alegam nas redes sociais que preferem ficar na capital curtindo os shows nacionais do Macapá Verão ou frequentar a Festa de São Tiago em Mazagão.

Neste final de semana, por exemplo, haverá na capital do Amapá shows do grupo É o Tchan, no sábado (27), e Simone Mendes, no domingo (28).

Já em Afuá, a expectativa fica para a sexta-feira (26), com o show da cantora Joelma, que inclusive esteve no Macapá Verão no dia 6 de julho. Os barcos saem da Rampa do Santa Inês pela manhã e no fim da tarde, até o próximo sábado. A passagem custa R$ 60.