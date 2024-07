No Amapá, beneficiários de programas sociais podem abrir a 1ª Empresa

Nova edição do 'Minha Primeira Empresa' oferta financiamento a juros baixos a donos do 1º CNPJ

Por IAGO FONSECA

Para estimular a criação de novas empresas e orientar para que elas não deixem de existir nos primeiros anos, a 5ª edição do programa “Minha Primeira Empresa” foi lançada na noite de quinta-feira (18). A iniciativa oferece investimentos para diversos segmentos, da indústria a beneficiários de programas sociais.

A nova edição contará com 100 novas vagas por meio de editais organizados pela Agência Amapá, que avalia os projetos apresentados e encaminha os selecionados para cursos de capacitação no Sebrae. Na ocasião, 48 empreendedores finalistas da 4ª edição participaram da solenidade, destacando os investimentos que fizeram a partir do programa.

O engenheiro Bruno Issao, de 34 anos, iniciou sua empresa de automação residencial há cerca de um ano. Com a família focada em concursos públicos, ele decidiu seguir outro caminho e buscou financiamento em 2023, no eixo universitário do programa.

“Aqui no estado essa parte de automação residencial é pouco explorada, então como eu já vinha alimentando esse sonho de ter uma empresa, quando surgiu esse programa do governo foi uma oportunidade maravilhosa. Esse financiamento me ajudou a adquirir alguns equipamentos que eu precisava e também no capital de giro, porque tem aquelas despesas do dia a dia. Para mim é só o início”, destacou o empresário.

No final do processo de capacitação, as empresas que demonstram segurança e autonomia para se manter recebem o investimento, com recursos da Agência de Fomento do Amapá. Foi dessa forma que Jéssica Sarraf, de 33 anos, transformou seu trabalho no ramo da estética em uma loja de cosméticos.

“Sou participante pelo eixo programa social e fui beneficiada para investir no meu negócio e futuramente expandir. A minha expectativa é crescer, hoje eu trabalho sozinha, mas futuramente quero montar uma clínica, com uma loja de cosméticos junto”, ressaltou Jéssica.

As inscrições para a 5ª edição começam no próximo domingo (21) no site www.processoseletivos.ap.gov.br. O programa capacita e avalia potenciais empreendedores dos eixos de programas sociais dos governos Federal, Estadual e Municipal, empreendedor universitário, startups de tecnologia e de bioeconomia, além de segmentos como comércio, indústria, serviços, produtor rural, cooperativa de produção, serviços e extrativismo.

“Ao todo, desde a primeira edição, nós já financiamos 178 empresas. Os inscritos se submetem às regras dos editais e passam por um processo de capacitação ofertado pelo Sebrae, de forma gratuita, que culmina na elaboração do plano de negócio. Esse plano é encaminhado para a Afap para a análise de crédito e verificação se o candidato terá seu plano aprovado para receber o financiamento”, explicou o diretor de apoio às Micro e Pequenas Empresas da Agência Amapá, Joselito Abrantes.

Para o governador do Amapá, Clécio Luís (SD), o programa simboliza a reestruturação econômica do estado, com a transição das “folhas de pagamento” do governo para o empreendedorismo.

“O Amapá, durante décadas, ficou dependente apenas de governo, seja no orçamento, na folha de pagamentos, até a expressão ‘economia do contracheque’ foi cunhada. Hoje nós queremos que o Amapá empreenda. Nós entendemos que a única saída para o desenvolvimento do Amapá é através do empreendedorismo, é através do direito econômico”, finalizou o governador.