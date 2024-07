Chegamos a Malaquias 3

Ao longo dos séculos, muitos tentaram cravar a data do fim do mundo. Para muitos, isso ocorrerá na segunda vinda de Jesus. Veja o que nos diz Malaquias 3. O mais importante é como estaremos quando chegar o momento certo. Tenha uma ótima segunda-feira (29) com o nosso Senhor Jesus!