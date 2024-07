Oficial da PM tem lixeira de alumínio furtada pela 2ª vez

O furto mais recente ocorreu na madrugada da última terça, 2, e durou poucos segundos

Por OLHO DE BOTO

Um ladrão levou cerca de 20 segundos para furtar uma lixeira da casa de um tenente da Polícia Militar do Amapá. O crime ocorreu na madrugada de terça-feira (2), no Bairro do Muca, na zona sul de Macapá, e não foi a primeira vez.

Ainda estava escuro, por volta de 5h, quando as câmeras de segurança da residência flagraram a ação criminosa.

Mas o furto só foi percebido horas depois, quando a esposa do oficial precisou levar o lixo até a calçada onde havia sido instalada a lixeira.

Nas imagens, é possível observar que o larápio segura uma caixa durante o cometimento do crime. Tudo é muito rápido. Com apenas uma das mãos, ele empurra a lixeira até que ela se desprenda da base. Depois, a coloca no ombro e some na escuridão.

Por ser de alumínio e avaliada em R$ 300, esse tipo de utensílio tem sido alvos frequentes de criminosos.

É a segunda lixeira que é levada da casa do militar. O ladrão ainda não foi identificado.