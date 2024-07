Pabllo Vittar é anunciada na 53ª Expofeira

Artista entrará no palco da Expofeira no dia 1º de setembro.

Da REDAÇÃO

A segunda atração nacional da 53ª Expofeira Agropecuária do Amapá foi revelada nesta terça-feira (23) pelo governador Clécio Luís: é a cantora pop Pabllo Vittar. O anúncio foi feito pelas redes sociais oficiais.

Dona de hits como “K.O.”, “Corpo Sensual” e “Amor de Que”, a artista se destaca pela mistura de pop e música eletrônica, com influências do forró.

Aliado à performance coreográfica de palco, esse estilo ajudou a solidificar a posição de Pabllo no cenário musical brasileiro e ganhou enorme popularidade, especialmente entre o público jovem, com as batidas dançantes e cheias de energia.

Pablo Vittar entrará no palco da Expofeira no dia 1º de setembro.

Agora já são duas as atrações nacionais anunciadas para o evento – de um total de 11. A primeira foi a dupla sertaneja Bruno e Marrone, que fará a abertura da programação, no 28 de agosto.

A 53ª Expofeira seguirá até 9 de setembro, no Parque de Exposições da Fazendinha, zona sul de Macapá. As próximas atrações serão anunciadas gradativamente.