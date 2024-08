Parada do Orgulho LGBT traz Karol Conka e Lia Clark a Macapá

Evento principal ocorre na orla da capital amapaense no próximo domingo, 4 de agosto.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A organização da 24ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ de Macapá divulgou, nesta terça-feira (30), o calendário de atividades e as atrações que estarão presentes no evento.

A programação contará com shows nacionais das cantoras Karol Conka e Lia Clark, feira de empreendedorismo LGBTQIA+, atrações locais e a luta pelos direitos LGBTQIA+, com a novidade do Complexo da Diversidade que sediará a maioria dos eventos e será montado em frente à Casa do Artesão, no centro da capital Amapaense.

Com o tema “Seu Voto. Nosso Futuro”, a 24ª edição questiona a população sobre a importância do voto para o futuro. Outra novidade é o convite para que o público vá com as cores da bandeira nacional, o verde e amarelo.

O evento conta com o aporte do mandato do deputado estadual Rodolfo Vale que é o padrinho desta edição, e o apoio do Governo do Amapá.

Os eventos começam com a Quarta Lilás no dia 31 de julho às 17h no Bar do Vila. Seguem com a Parada Preta em 1º de agosto às 17h em frente à Casa do Artesão. A Marcha das Mulheres LBTI+ ocorre no dia 2 de agosto às 15h na Praça da Bandeira, e a Sexta da Diversidade será realizada no mesmo dia às 18h na Casa do Artesão. A Trans Fest acontece no dia 3 de agosto às 18h em frente à Casa do Artesão. Finalmente, a 24ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Macapá será no dia 4 de agosto às 15h no Complexo do Araxá.