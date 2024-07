PCO oficializa Jairo: ‘Passagem de ônibus será R$ 2’

Candidato a prefeito de Macapá defendeu também aumento de salários para professores

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O Partido da Causa Operária (PCO) oficializou ontem (25) à noite, em convenção municipal, o nome do agricultor Jairo Palheta como candidato a prefeito de Macapá. Esta é a segunda vez que ele concorre em um pleito majoritário.

A convenção foi realizada no Bar do Diguinho, um estabelecimento tradicional no Bairro Infraero 1, na zona norte de Macapá. A vice-candidata também será do PCO, a agricultora Keury Tâmara.

Neste ano, o PCO quase se coligou com outro partido pequeno de esquerda, o PSTU, de Gianfranco Gusmão. No entanto, as negociações não avançaram.

O PCO terá dois candidatos a vereador, apresentados na convenção: Luciane Lima e Jaziel Magalhães, o “Psiu”.

Jairo Palheta, de 46 anos, estuda tecnologia da mineração no Ifap e concorreu ao governo do Amapá em 2022. Contudo, seus votos foram anulados pela justiça eleitoral devido a problemas com o registro partidário.

O candidato do PCO afirma que sua família utiliza serviços públicos como escolas e transporte coletivo, por isso sabe exatamente o que precisa ser melhorado. “Os políticos que estão aí não fazem isso. Vou baixar a tarifa de ônibus para R$ 2. Também precisamos abrir mais 8 mil vagas para creches e ensino infantil, com aumento de salários para os professores”, defende ele.