Pela 1ª vez, Amapá tem o melhor marcador de quadrilhas juninas do Brasil

Augusto Júnior, do grupo Simpatia da Juventude, é motorista de ônibus em Macapá.

Por RODRIGO DIAS

A quadra junina amapaense brilhou mais uma vez no Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas. De forma inédita, Augusto Júnior, do grupo Simpatia da Juventude, foi eleito o melhor marcador junino do Brasil.

O anúncio foi feito na madrugada desta segunda-feira (29), no ginásio Constâncio Vieira, em Aracaju (SE), durante a 9ª edição do Brasileirão. O evento foi promovido pela Confederação Brasileira de Quadrilhas Juninas (Conaqj) em parceria com o Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap).

Augusto Júnior, motorista de ônibus em Macapá, está há 26 anos no movimento junino e há 22 atua como marcador. Entre as funções de coreógrafo e marcador, ele já passou por mais de 20 quadrilhas juninas.

“Esse título representa a força, a garra, o jeito tucuju de marcar nossas quadrilhas juninas. Essa conquista expressiva não foi alcançada sozinha. Compartilho com todos, vendi para o Brasil a nossa raiz, a nossa essência, a nossa forma e jeito de fazermos São João. O jeito de ser do povo daqui”, contou Augusto.

A trajetória de Augusto mostra seu talento e que o título nacional não foi por acaso. Ele já foi eleito cinco vezes melhor marcador do estado; duas vezes melhor marcador do município de Macapá; duas vezes melhor marcador do forrozão Jari; duas vezes melhor marcador interestadual (Amapá/Pará); cinco vezes melhor marcador do pré-forrozão; e três vezes melhor marcador do município de Santana.

“Experiência única, fantástica. Sempre com os pés no chão e com muita humildade chegamos a essa inédita conquista respeitando todos, concentrado e sempre contando com pessoas que colaboraram muito para essa vitória. O Amapá tem que comemorar. Esse título nacional não é meu, eu apenas fui o porta-voz, esse título é nosso, é do estado”, disse, orgulhoso.

Campeonato Brasileiro de 2024

A competição apresentou coreografias e enredos de grupos de várias regiões do país, que trouxeram ao palco a riqueza de suas culturas e tradições. Grupos de 18 estados, mais o Distrito Federal, participaram do evento. A quadrilha campeã foi a Garranxê (RR). O 2º lugar ficou com Junina Pé Quente (CE) e o 3º lugar com Junina Sertão (RN). O melhor casal de noivos foi do grupo Pioneiros na Roça (SE) e a melhor Rainha foi da Junina Pé Quente (CE).

Quesito Marcador

O marcador, que comanda a coreografia e dita os passos, é avaliado pela capacidade de liderar o grupo, pela forma como se apresenta em quadra e pela animação que transmite aos brincantes. Os trajes do marcador também são avaliados para pontuação, e é necessário que ele execute momentos em harmonia com o grupo.

Desempenho do Amapá

Em 2023, o Amapá já havia sido destaque com a miss caipira da Estrela do Norte, Paula Coutinho, que aos 14 anos se tornou a primeira do estado a ganhar o título de melhor Rainha Junina do país.

Os melhores desempenhos de quadrilhas juninas do estado foram de Raízes Culturais, que ficou na 2ª colocação em 2017, e de Estrela do Norte, que no ano passado trouxe o troféu e a medalha de 3º lugar.