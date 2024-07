Péricles e Dilsinho são anunciados na Expofeira

Os cantores estão confirmados para esta edição do evento que ocorrerá de 29 de agosto a 8 de setembro, em Macapá.

Por RODRIGO DIAS

O governador do Amapá Clécio Luís anunciou, na manhã desta terça-feira (30), mais duas atrações nacionais para a 53ª Expofeira Agropecuária do Amapá. Os cantores Péricles e Dilsinho estão confirmados para esta edição do evento que ocorrerá de 29 de agosto a 8 de setembro.

Péricles é um dos mais relevantes artistas no cenário do samba e do pagode, coroando sua trajetória de sucessos. Dilsinho é a revelação do Samba Pop Romântico, reconhecido por unir o tradicional ritmo do pagode com uma estética bem pop com pegada romântica.

Ainda não foi divulgada a data que eles estarão em Macapá. Para a edição deste ano da Expofeira já foram anunciados Wesley Safadão, Dubdogz, Pablo Vittar e Bruno e Marrone como atrações nacionais.