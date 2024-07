PF e Ibama destroem garimpo ilegal de ouro no Amapá

Ação ocorreu na região de Tartarugalzinho, município a 230 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Um homem foi preso e o maquinário usado no garimpo ilegal de ouro aonde ele trabalhava foi destruído por agentes da Polícia Federal e do Ibama durante uma operação conjunta nesta quinta-feira (25), no interior do Amapá. O garimpeiro tem 50 anos.

A ação ocorreu na região de Tartarugalzinho, município a 230 km de Macapá. Após a queima do maquinário e das estruturas em madeira que sustentavam os tuneis de acesso às jazidas de ouro, a área que estava sendo explorada ilegalmente ficou inutilizável para a atividade garimpeira.

O garimpeiro preso foi indiciado por usurpação de bens da União – já que o garimpo não tinha autorização de lavra – e organização criminosa, crimes que podem resultar na pena de 13 anos de reclusão. Ele foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Estado (Iapen), em Macapá.