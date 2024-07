Piloto suspeito de envolvimento na morte de banhista se apresenta e polícia apreende jet ski

A moto aquática estava em uma marina no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O piloto do jet ski suspeito de envolvimento no acidente que deixou um pai morto e o filho ferido – em um balneário na zona sul de Macapá – se apresentou na manhã desta quarta-feira (17), três dias após o fato, à Polícia Civil no município de Santana, a 17 km da capital amapaense.

O nome dele não foi divulgado pelas autoridades, mas o Portal SN apurou que ele tem 20 anos. Ele prestou depoimento à delegada Luísa Maia, da 10ª DP, localizada no Parque de Exposição da Fazendinha, acompanhado do seu advogado, Charlles Bordalo. Após as declarações, o acusado foi liberado por não haver ordem de prisão contra ele.

Além de tomar o depoimento do piloto, fundamental para concluir as investigações, a polícia também apreendeu a moto aquática que era conduzida por ele no momento do acidente. Com exclusividade, o Portal SelesNafes.com acompanhou a ação comandada pela delegada Luísa em uma marina situada no município de Santana.

Ela teve o apoio da Capitania dos Portos, que também abriu um inquérito para apurar o ocorrido.

“Iniciarmos as investigações e, com o apoio da Capitania dos Portos, conseguimos levantar as características do jet ski. Não há dúvidas que foi esse jet ski que se envolveu nesse caso, os indícios apontam diretamente para essa máquina, inclusive as pessoas que tomam conta, aqui dessa área [marina], passaram informações concretas, que fizeram com que a autoridade policial concluísse pela autoria”, comentou a delegada.

O jet sky, que não pertence ao acusado, ficará apreendido e lacrado pela Marinha até a conclusão dos dois inquéritos que apuram o caso.

Óbito

O caso ocorreu na de domingo (14), em um balneário do Polo Hortifrutigranjeiro da Fazendinha, zona sul de Macapá. Francisco de Assis Feitosa, de 57 anos, e seu filho, um menino de 2 anos, estavam tomando banho no igarapé quando teriam sido atingidos por uma moto aquática em alta velocidade.

O garoto foi retirado com vida da água e levado pela mãe à Unidade de Pronto Atendimento da zona sul. Ele está fora de perigo.