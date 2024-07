PM de folga se arrisca e salva a vida de homem esfaqueado no pescoço

O caso ocorreu por volta das 18h na área central do município de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

A atitude de um policial militar de folga foi fundamental para salvar a vida de um homem de 41 anos no último domingo (7), na região de fronteira do Amapá. O caso ocorreu por volta das 18h na área central do município de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

De acordo com informações da PM, a vítima, identificada como Daniel Alves Farias, foi esfaqueada por dois infratores de aparência indígena. A dupla teria fugido em uma motocicleta vermelha, mas permanecia nas proximidades.

Daniel foi golpeado no pescoço, pernas e tórax. O sargento Rerison Pereira, que iria aproveitar a folga em um evento nas proximidades, viu a movimentação e voluntariamente socorreu o homem.

“Ele estava sangrando muito na região do pescoço, próximo à jugular. Fiz uma compressa, estanquei e o deitei para conter a hemorragia até a chegada dos bombeiros, que fizeram o deslocamento para o posto de saúde”, contou o militar.

Com a atitude solidária, o sargento correu um grande risco, já que, ao dar atenção à vítima, os criminosos poderiam retornar e agir contra a sua vida também. Vale lembrar que não foi utilizado Equipamento de Proteção Individual, e o PM teve contato direto com o sangue do homem, se expondo ao risco de doenças. Mesmo assim, o policial Rerison não hesitou e seguiu com o atendimento.

A vítima foi socorrida e sobreviveu. Está em observação. O motivo da tentativa de homicídio está sendo investigado pela Polícia Civil. O certo é que, se o policial Rerison não tivesse ajudado a vítima, Daniel não teria resistido.