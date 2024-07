PM investiga fake news envolvendo aprovados em concurso

Irmãos que conseguiram aprovação no concurso da PM tiveram nomes divulgados e associação a uma facção

Por SELES NAFES

A Polícia Militar do Amapá anunciou que vai apurar o caso de fake news que tenta explorar a formatura de dois irmãos na corporação que têm um irmão envolvido em crime de furto. Postagens em redes sociais tentam explorar os nomes deles como se fossem ligados a uma facção criminosa.

A apuração está sendo feita pela comissão do curso de formação de soldados 23/24 e pelo Departamento de Inteligência da PM. A PM informou que sempre faz um pente fino social em todos os candidatos aprovados.

As postagens consideradas caluniosas tentam vincular os irmãos soldados à facção União do Crime do Amapá. Um deles é ex-policial penal do Pará, e é ‘concurseiro’. A PM avalia que a fake news pode colocar a vida dos policiais em risco.

“O devido processo apuratório será instaurado para averiguar a divulgação de imagens e textos que levantam suspeitas de irregularidades no processo de investigação social”, diz a nota da PM.