Polícia captura quatro suspeitos pela execução de eletricista da CEA Equatorial

Nove mandados de busca e apreensão resultaram nas prisões dos suspeitos, ocorridas no mesmo local do homicídio, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Três homens e uma mulher foram presos pela Polícia Civil do Amapá acusados de envolvimento com a execução de Messias de Lima Cardoso, 29 anos, eletricista da CEA Equatorial, concessionária de distribuição de energia elétrica. O profissional foi morto a tiros quando estava em serviço, no dia 9 de março deste ano.

As prisões, ocorridas na quarta-feira (17), são resultado de uma investigação que durou três meses, conduzida pelo delegado Mauro Ramos, da Delegacia de Homicídio.

Segundo as investigações, Messias foi assassinado após ser capturado por membros de uma facção quando chegou junto com colegas de trabalho no Bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá. Cercado e rendido por criminosos armados, ele foi levado até uma área de pontes, onde foi executado após os bandidos realizarem uma videochamada com o chefe da facção, que ordenou a morte da vítima – que segundo a polícia, no passado, teria um envolvimento com uma organização rival.

A partir destas informações da investigação, a polícia obteve autorização judicial para cumprir nove mandados de busca e apreensão na área onde ocorreu o homicídio. Durante o cumprimento das ordens judiciais, as quatro pessoas foram presas em flagrante, pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

O delegado Mauro Ramos destacou a importância da ação policial, ressaltando que os envolvidos ainda não haviam sido ouvidos e foram levados para depoimento, contribuindo para a conclusão do caso.

Participaram da operação policiais da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Pessoa (DECIPE), com apoio da CORE, 1ª DPS, DETE, DCCM, POLINTER, 8ª DPC e NOC, além da Força Tática, Canil e COE da Polícia Militar.