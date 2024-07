Polícia identifica mais uma ‘ordem de morte’ a rival do mesmo detento

Interno do Iapen é um dos chefes da facção que atua no município de Mazagão, a 35 km de Macapá.

A equipe da Delegacia de Mazagão identificou, mais uma vez, o mesmo detento do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) que, de dentro da cadeia, ordenou a morte de um rival.

Segundo o delegado José Victor Souto, subalternos do grupo criminoso que ele comanda na região de Mazagão obedeceram e, em via pública, no Bairro Olaria, no mês de abril de 2024, atiraram contra o alvo, que pertence a uma facção rival. No entanto, os criminosos, identificados como um adolescente de 17 anos e um adulto de 20 anos, não conseguiram consumar a ordem do chefe e a vítima escapou.

“No dia do crime, o indivíduo que acompanhou o adolescente portava um revólver. Quando eles avistaram a vítima, ele tentou sacar a arma, mas ela enroscou no seu short, dando tempo para que o alvo percebesse a intenção deles e fugisse. Ele ainda disparou, mas não atingiu ninguém. Rapidamente, o indivíduo passou a arma para o adolescente e fugiu. O adolescente foi apreendido em flagrante por policiais militares. Dias depois, o indivíduo que fugiu foi abordado e preso em flagrante por policiais militares, uma vez que portava uma arma de fogo”, explicou o delegado.

A polícia não divulgou o nome do detento, mas o portal SelesNafes.com identificou que ele é conhecido como ‘Lendário’. Ele e o outro adulto foram indiciados por tentativa de homicídio, associação criminosa e corrupção de menor.

O delegado informou que o “modus operandi” do mandante do crime tem sido frequente. Segundo Victor Souto, por intermédio de outros integrantes do grupo criminoso, o detento recruta menores de idade para executar os homicídios.

De acordo com as investigações foi assim que Lendário agiu para determinar a morte de Maicon Douglas da Silva de Souza, baleado em um supermercado de Mazagaão no dia 24 de março deste ano. A vítima, que morreu no hospital da cidade após os tiros dados por um adolescente, tinha passagem por tráfico de drogas. Ela trabalhava no estabelecimento.

“Ele agiu da mesma forma em um homicídio recente, em que um adolescente foi recrutado e assassinou a tiros um rival do grupo criminoso dentro de um estabelecimento comercial”, reafirmou o delegado.

Além dos dois indivíduos indiciados, o adolescente responderá por atos infracionais análogos aos crimes de tentativa de homicídio e por integrar grupo criminoso.