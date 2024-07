Polícia identifica pichador que vandalizou muro com proibição de reuniões políticas

Fato ocorreu na Ilha de Santana, distrito do município portuária a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá identificou, na manhã de hoje (12), o responsável pela pichação que mencionava a proibição de reuniões políticas na Ilha de Santana, no município a 17 km de Macapá. O ato de vandalismo foi escrito em letras grandes no muro de uma residência localizada na entrada da cidade.

O responsável pela pichação seria um adolescente que, em um vídeo que circula na internet, afirma estar arrependido e conta que agiu a mando de uma organização criminosa.

Agora, a investigação faz buscas pelo mandante, que pode ser indiciado por associação criminosa e corrupção de menores, revelou o titular da 1ª DPS, Leonardo Alves.

Quando não houver autorização prévia do proprietário ou do poder público, a pichação será classificada como dano qualificado, passível de detenção de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência, se houver.

O muro foi repintado e nele escrito a palavra “Polícia”.