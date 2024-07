Polícia queima 280 kg de drogas

Drogas foram incineradas em uma olaria a 35 km de Macapá.

Da REDAÇÃO

Mais de 280 quilos de drogas, apreendidos nos meses maio, junho e julho deste ano, foram incinerados pela Polícia Civil do Amapá nesta quarta-feira (24). O quantitativo representa aumento de 30% – em comparação ao mesmo período de 2023 – nas ações de sucesso contra o tráfico. A incineração aconteceu em uma olaria, localizada a 35 km de Macapá, com autorização judicial.

Foram incinerados 242,2 quilos de maconha, 42,1 de cocaína e 3,5 quilos de haxixe, o que totalizou 284,3 quilos de substâncias ilícitas. Essa é a segunda incineração realizada este ano. Em abril, durante a primeira fase da Operação Nárke foram incinerados, aproximadamente, 140 quilos de drogas, entre maconha, haxixe e LSD.

“Contamos com o apoio da sociedade, que nos ajuda com denúncias. Aproveito para agradecer a cada cidadão que tem contribuído com o nosso trabalho e nos ajudado a retirar esse material ilícito do meio social”, declarou o delegado Estéfano Santos, titular da Delegacia Especializada em Tóxicos e Entorpecentes (Dete), que teve o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) no procedimento.